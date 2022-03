Garagissimo ist auch ein gesellschaftlicher Anlass

Auch wenn Maurizio Galluccio über am vergangenen Wochenende so viele Autos wie möglich verkaufen wollte, er konnte es nicht. Der Besitzer der Garage Nart hat derzeit gerade einmal sechs Neuwagen am Lager. «Normalerweise sind es 40 bis 60.» Nicht nur Galluccio kämpft mit Lieferschwierigkeiten. «Wer heute einen Neuwagen kauft, muss darauf zwischen acht und zehn Monate warten.» Aber auch das sei ohne Gewähr.