Für etwas mehr holländische Verhältnisse in Glarus Nord

Gut 20 Velofahrerinnen und Velofahrer kurven am Dienstagabend mit­einander durch Nieder- und Oberurnen. Schnell wird klar: Das Strassennetz ist nicht darauf ausgerichtet, dass sich so viele Velos gemeinsam darauf bewegen. So wird die Gruppe auf der Hauptstrasse zum Verkehrshindernis. Oder sie findet sich plötzlich auf dem Trottoir wieder, weil irgendwo der Übergang zwischen Strasse, Velospur und Trottoir unklar war. So haben die Fussgängerinnen und Fussgänger keine Freude an den Velos. Oder eine stark befahrene Strasse muss vom ganzen Pulk via den Fussgängerstreifen überquert werden.