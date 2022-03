Für Bündner Bauern gibt es  keine Verschnaufpause

Das Bündner Kantonsparlament könnte schon bald bedeutend landwirtschaftlicher geprägt sein als heute. «60 Bäuerinnen und Bauern stellen sich am 15. Mai für die 120 Sitze im Grossen Rat zur Wahl», erklärte Thomas Roffler, Präsident des Bündner Bauernverbands (BBV), am Donnerstagmorgen in der Bündner Arena in Cazis. 95 Verbandsmitglieder und 36 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und natürlich dem Landwirtschaftsbereich haben sich zur Mitgliederversammlung eingefunden. Für einen grossen Verband, wie der BBV einer sei, gebe es täglich viele Aufgaben zu lösen, so Roffler weiter.