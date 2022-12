Acht Winterwanderungen im Heidiland

2. Pizol Panorama Höhenweg

Die Rundwanderung am Pizol verspricht so einiges, wie Heidiland Tourismus schreit: Atemberaubende Aussicht auf die Unesco Welterbe Tektorikarena Sardona sowie ein Fotospot der Grand Tour of Switzerland. Start der Winterwanderung ist bei der Bergstation der Gondelbahn Pardiel – Laufböden. Der Weg führt vorbei an den zugefrorenen Wangsersee bis zur Pizolhütte, welche zum Verweilen einlädt. Auf dem Rückweg führt der Pfad zum Aussichtspunkt Tagweidlichopf auf 2275 m ü. M. Ab hier geht es über die Hochebene zurück zum Ausgangspunkt.

Gehzeit: 1:10 Stunden

Strecke: 3,7 Kilometer