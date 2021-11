Fünf Zero-Waste-Tipps für den Advent

Zu einem vorbereiteten Besuch am Weihnachts- oder Christkindlimarkt gehören unter anderem Stoffsäckli und -taschen für die Einkäufe. Und um dem Einweggeschirr aus dem Weg zu gehen und trotzdem ohne Abfall schlemmen zu können, gibt es auch einen Trick. Einfach ein passendes Gefäss, eine Stoffserviette und Besteck einpacken. Für den Glühwein oder Punsch kann das oft angebotene Depotsystem verwendet oder auch der eigene Mehrweg-Becher mitgebracht werden. Das funktioniert natürlich das ganze Jahr über – auch für den täglichen Kaffee oder Tee to go.