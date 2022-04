Frühlingsgefühle am Walensee

Mit der neuen Saison beginnt bei der Schiffs­betrieb Walensee AG so etwas wie das Digitalzeitalter. Verschiedene Dienstleistungen werden künftig online angeboten, unter anderem der Billettkauf. So können Billette neu via PC, Tablet oder Smartphone erworben werden. Auf die digitale Buchungslösung weist auch ein QR-Code an allen Schiffsstegen hin. Durch den Smartphone-Scan gelangen die Reisenden direkt zur Webseite, auf der sie sich ihr Ticket sichern können.