Das Reformhaus musste schliessen, dem «Rägawurm» geht es gut

Die Meldung, dass schweizweit sämtliche Reformhaus-Filialen per 3. Januar geschlossen wurden, kam ziemlich überraschend – wurde sie doch am gleichen Tag publiziert, wie die Filialen ihre Türen für immer schliessen mussten. Die Kundenfrequenz sei seit 2016 rückläufig, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Deswegen musste der Verwaltungsrat die Bilanz deponieren.