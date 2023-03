Gipfelschlager auf 2020 Meter über Meer am Flumserberg

Am Samstag steigt auf 2020 Meter über Meer beim Panoramarestaurant «Maschgenkamm» am Flumserberg eine Schlagerparty. Die vierköpfige Band Silbertale» aus dem Montafon sorgt ab 11.15 Uhr für mächtige Party-Stimmung auf der Sonnenterrasse, wie die Bergbahnen Flumserberg in einer Mitteilung schreiben. Sie zeigen ihr Repertoire von volkstümlicher Musik über Oldies bis zu aktuellen Party- und Pop-Rock-Hits. Anschliessend rockt ab 13.30 Uhr die Coverband Bünzlikrachers aus Bern die Gipfel-Party. Mit ihrem Programm wird die ganze Bandbreite vom Oldie bis zum aktuellen Chart Hit abgedeckt, wie es heisst. Das Tanzbein könne in Ski- oder Lackschuhen geschwungen werden.