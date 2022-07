Frauenfussball muss ohne grosse Party auskommen 

Im Old Trafford, dem Heimstadion des Weltklubs Manchester United, hat am Mittwochabend die Frauenfussball-EM mit dem Auftaktspiel England gegen Österreich begonnen. Über 73’000 Fans waren dabei, ein Event der Superlative. Mit dem grossen Unterschied, dass eben Frauen statt Männer Fussball spielten. Wären Letztere an der Reihe, hätten nicht nur im Old Trafford die Wände gezittert, sondern auch jene des ehrwürdigen Churer Stadttheaters. Wer erinnert sich nicht an die grossen Public Viewings auf dem Theaterplatz? Die Tickets waren meistens schon kurz nach Bekanntgabe des Anlasses ausverkauft.