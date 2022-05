Francesca Trento verarbeitet eigene Erblindung in Buch

Da gibts (fast) nichts, was die Glarnerin Francesca Trento noch nicht getan hat: Sie hat getanzt, in der «Ochsenbar» am Landsgemeindeplatz «gekeepert» und Theologie studiert. Demnächst wird sie auch noch Mutter.

Das neueste «Werk» der Obstalderin kam allerdings schon am vergangenen Dienstag auf die Welt – buchstäblich in Buchform. «Blindschriften» heisst das Erstlingswerk von Miu, hinter dessen Pseudonym Francesca Trento steht. Ihr richtiger Name sei ihr nicht so wichtig, sagt die Autorin dazu.