Fragwürdige Post-Entscheide bringen Hausbesitzer in Rage

Erboste Reaktionen von Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern in verschiedenen Medien bis hin zu Gerichtsentscheiden und einem politischen Vorstoss im Nationalrat vermögen nichts zu rütteln: Die am 1. Oktober 2012 in Kraft getretene totalrevidierte Postverordnung wird umgesetzt. Der darin enthaltene Knackpunkt ist die Vorschrift, wie Hausbriefkästen zu platzieren sind. Zusammengefasst gilt: Der Briefkasten muss grundsätzlich an der Grundstücksgrenze beim allgemein benutzten Zugang zum Haus aufgestellt werden.