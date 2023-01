Jubiläumsaktion der Swiss: Viamala, Braunwald, Lenzerheide und Val Surses heben bald ab

Um die Jury zu überzeugen, habe das Team von Viamala Tourismus fleissig nach Ideen gesammelt, so Dünner. Am Ende sei es zum Schluss gekommen, dass es mit der über 2000-jährigen Verkehrs- und Transitgeschichte in der Destination Viamala den perfekten gemeinsamen Nenner mit der Swiss habe. «Auch wenn wir schon ein paar Jahre länger in diesem Geschäft mitmischen», erklärt Dünner.