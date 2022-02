Flirten auf dem (Ab-)Schlepplift

Dass die Skipiste der perfekte Ort für eine Winterromanze ist, wissen Schweizerinnen und Schweizer spätestens seit Ines Torellis Hit «Gigi vo Arosa». Die altbekannte Geschichte wiederholt sich möglicherweise am 5. März in einer anderen Bündner Feriendestination. Dann bringt der Nülli-Skilift am Davoser Rinerhorn nämlich Singles zusammen – zumindest zusammen zur Bergstation. Hat es auf dem Bügellift gefunkt, geht es weiter zum Drink an der Nülli-Schneebar. Schmilzt das Eis (noch) nicht, geht es nach der Abfahrt zum nächsten Date.