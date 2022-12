Der gestiefelte Kater kommt zurück – und begeistert

von Janina Heinemann

Man lebt nur neunmal – zumindest wenn man eine Katze ist. So sagt es der englische Volksmund, der den Vierbeinern also der Legende nach noch zwei Leben mehr schenkt als im deutschen Sprichwort.

Im neuen amerikanischen Animationsfilm «Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch» (Original: «Puss In Boots: The Last Wish») geht es genau darum: Der in die Jahre gekommene Degenheld wird sich seiner Sterblichkeit bewusst und sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich seine Leben zurückzuholen. Doch am Ende gewinnt er so viel mehr!