FHGR-Forschungsprojekt: Die Jobs von morgen

Zielführend wäre zu wissen, welches Land in Zukunft für welche Wertschöpfung zuständig sein werde, schreibt die Fachhochschule Graubünden (FHGR) in einer Mitteilung. Mittels künstlicher Intelligenz entwickelt die FHGR zusammen mit der Jobchannel AG und der Scrambl AG dafür ein Vorhersagesystem. Es soll die Relevanz von Arbeitstätigkeiten in Bezug auf Automatisierung und Offshoring bestimmen. Damit könnten Möglichkeiten zur Verbesserung der Bereitschaft von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden in der Schweiz aufgezeigt werden, schreibt die FHGR .