Die Kantonspolizei zieht ein positives Fazit zu den Festtagen

Die letzten «Guetzli» sind gegessen und die letzten Geschenke ausgepackt. Die Festtage 2022 sind Geschichte. In Graubünden scheinen die Weihnachtsfeiertage durch und durch besinnlich gewesen zu sein – so zumindest das Fazit der Kantonspolizei. Wie Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage sagt, gingen über Weihnachten keine Meldungen über aussergewöhnliche Ereignisse ein und «die Ereignisse, an welche unsere Einsatzkräfte ausrücken mussten, hielten sich in Grenzen». Diese Einsätze seien jedoch normales Tagesgeschäft gewesen.