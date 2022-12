Der kürzeste Tag dauert in Glarus achteinhalb Stunden

In Glarus dauert der kürzeste Tag also 8 Stunden und 30 Minuten. In Chiasso, an der Südgrenze unseres Landes, sind es dagegen 8 Stunden und 39 Minuten. Der kürzeste Tag dauert also dort rund 9 Minuten länger. Umgekehrt nimmt die Tageslänge ab, je weiter man nach Norden fährt. In Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, dauert der kürzeste Tag nur 7 Stunden und 1 Minute, und die Sonne steht selbst am Mittag nur 11 Grad über dem Horizont.