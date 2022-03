Fehlende Teilzeitstellen führen zu Verlust von Fachkräften 

Jede zwölfte Stelle ist heute eine Teilzeitstelle. Früher war es jede 25. In der Deutschschweiz konnten so im Maler- und Gipsergewerbe bereits 147 neue Stellen geschaffen werden. «Das Bedürfnis nach mehr Teilzeitstellen ist gross», sagt die Projektleiterin Barbara Rimml vom Verein Pro Teilzeit. Zwölf Unternehmen beteiligten sich an Pilotprojekten zur Teilzeitförderung. Im Moment befindet sich das Projekt in der Schlussphase mit den ersten Erkenntnissen. «Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hat sich verbessert und zum Erhalt von Fachkräften beigetragen», so Rimml.