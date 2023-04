Gedenksommer für die Tourismusvorreiterin wird Realität

Das vor 150 Jahren von der jungen Einheimischen Fausta Capaul eröffnete Gasthaus gilt als «Urzelle» und Geburtsstätte des Fremdenverkehrs in Brigels. Das für den Sommer vorgesehene Programm mit verschiedenen Anlässen soll als Hommage das Wirken der emanzipierten Pionierin in Erinnerung rufen und eine Annäherung an ihre Zeit sowie an die Anfänge des Brigelser Tourismus erlauben. Gleichzeitig soll aber auch ein Blick in die Zukunft gewagt werden, wie das Organisationskomitee schreibt.