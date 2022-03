Fasten kann man nicht nur für das eigene Seelenheil

Fasten mal anders, so könnte man die Serie überschreiben, die im nächsten Monat in den «Glarner Nachrichten» erscheinen wird. Eigentlich ist das Fasten ein wesentlicher Bestandteil in vielen Religionen: Der Verzicht auf Weltliches soll den Geist empfänglich für anderes machen.

Die Fastenzeit heisst in jeder Religion anders und findet zu anderen Zeitpunkten statt. Für Muslime «wandert» der Fastenmonat Ramadan im Jahr, weil er auf dem Mondkalender basiert.