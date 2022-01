Fast keine Beanstandung bei geräuchertem Fisch und Nüssen

Im vergangenen Herbst wurden in einigen Kantonen zudem Nüsse kontrolliert: Untersucht wurde, ob sich die Schimmelpilze Aflatoxin und Ochratoxin A auf Nüssen befinden. Mykotoxine (Schimmelpilze) werden vorwiegend in wärmeren Klimazonen auf fettreichen, pflanzlichen Produkten wie Erdnüssen, Pistazien und anderen Nussarten gebildet. Gefährlich an Mykotoxinen sei, so heisst es in der Mitteilung, dass man sie weder sehen noch riechen könne. Sie nachzuweisen gelinge nur durch aufwendige analytische Laborverfahren.