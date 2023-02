Näfels tanzt durch die Strassen

Nach der Coronapause hat in Näfels am Sonntagnachmittag wieder ein richtiger Fasnachtsumzug stattgefunden. 28 Gruppen, darunter vier Guggen, sind durch das Dorf gezogen. Das sind weniger als in früheren Jahren und die Chropfschlitzer-Clique ist laut dem Umzugs-Speaker die letzte noch aktive im Dorf. Dafür waren die Fasnachtsgruppen kreativer unterwegs als auch schon. Es waren weniger düstere Monster zu sehen und mehr farbenfrohe und witzige Sujets.