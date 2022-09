Familie Wyser liefert frisch gebackenes Brot bis in den Briefkasten

Duftet es früh am Morgen aus dem Hause Wyser in Mitlödi nach Brot, während andere noch tief schlafen, so ist sehr wahrscheinlich ein Backtag: Jeden Samstagmorgen steht Nathanael Wyser um halb eins in der Nacht auf, um Teig von Zöpfen, Brezeln und anderen Brotezu machen. Nach etwa zwei Stunden ist er damit fertig. Manchmal steht ihm in dieser Zeit auch Tochter Anna zur Seite. Ist der Teig fertig, geht sie aber wieder ins Bett und Ehefrau Maya Wyser kommt dazu, um diesen zu verarbeiten, zu backen und zu verpacken. «Für mich ist das Erholung», erzählt Maya.