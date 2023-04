Strassenschild bei Tiefencastel gibt Rätsel auf

So mancher einheimische Durchreisende dürfte sich die Augen reiben, auswärtige Automobilistinnen wähnen sich auf der falschen Route: Kurz vor Tiefencastel, nahe der Abzweigung nach Alvaschein, weist eine Tafel am Strassenrand auf das Parkplatzangebot in den Skigebieten Savognin und Splügen hin. Während erstere Destination auch tatsächlich an der Route liegt, tut es letztere keineswegs. Wer hier oben mit Ziel Splügen unterwegs ist, hat weiter unten die Abzweigung in Richtung Süden verpasst.