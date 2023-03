Ein Erdbeben in Papua-Neuguinea schreckt Bewohner in Stierva auf

Kurz vor sieben Uhr am gestrigen Mittwochvormittag hat der Schweizerische Erdbebendienst auf dem Sozialen Netzwerk Twitter vermeldet, bei Stierva in der Region Albula habe die Erde mit einer Stärke von 2,9 gebebt. «War möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten», hiess es in der Mitteilung weiter. Doch keine halbe Stunde später entschuldigte sich der Erdbebendienst. Denn: Bei der Meldung handelte es sich um eine Falschmeldung.

«Es hat sich kein derartiges Beben ereignet.» Zumindest nicht in Stierva. Gebebt hat die Erde nämlich schon, einfach in Papua-Neuguinea und nicht in Stierva. Ein teleseismisches Beben sei falsch lokalisiert worden. «Solche Fehler in der automatischen Auswertung kommen immer mal wieder vor und werden dann von unseren Fachpersonen entdeckt und wie in diesem Fall korrigiert», schrieb der Erdbebendienst in einer weiterführenden Erklärung.

Erde bebt bei Tiefencastel Anfang März

Auf Twitter haben sich Nutzerinnen und Nutzer über die Falschmeldung und Verwechslung amüsiert. «Interessant. Papua-Neuguinea ist ja jetzt auch nicht grad um die Ecke», schreibt eine Nutzer in seiner Antwort und ein anderer fragt lachend, ob der Verfasser der Falschmeldung aus dem Bett gefallen sei.

Gebebt hat es im Kanton Graubünden am Mittwoch wirklich noch. Kurz nach 22 Uhr wurde in der Nähe von Tiefencastel ein Erdbeben der Stärke 2,6 in einer Tiefe von etwa sechs Kilometern gemessen. Beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich sind vorwiegend Verspürtmeldungen aus Savognin bis Chur und der näheren Umgebung eingegangen. Innerhalb einer Stunde gab es 60 Verspürtmeldungen. Bei den meisten davon berichteten die Menschen von einem leichten Schütteln und davon, dass sie überrascht waren. Es gingen zudem vereinzelt Berichte über Knallgeräusche ein. Laut Erdbebendienst entstehen solche Geräusche, wenn Erdbebenwellen an die Oberfläche treffen. Sie seien eine häufige Begleiterscheinung von Erdbeben. Die Schwingungen des Bodens würden in die Luft übertragen und Schallwellen erzeugen. Bei einem Erdbeben dieser Stärke seien in der Regel keine Schäden zu erwarten. (ivk)