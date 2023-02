Ein Leben zwischen den Welten

von Peter Kamm

Bayrische Lebensweise lernte Eva Mohr bei ihrem Vater nach der Geburt in Deutschland kennen. Nicht aber ohne südliche Einflüsse durch ihre Besuche bei der Mutter im Tessin. Diese zog dann 1937 mit der Tochter nach dem fernen Brasilien, wo im vornehmen Haushalt mit Chauffeur, eigenem Pferd und Privatlehrer beide ein angenehmes Leben führten. Evely, wie sie genannt wird, lernte perfekt Portugiesisch und bildete sich zur klassischen Ausdruckstänzerin aus.

Zwischenzeitlich verbrachte sie die Ferien in der Schweiz, in Schwanden, wo sich einige damalige Schüler an sie sehr gut erinnern. 1959 kehrten Mutter und Tochter zurück in die Schweiz ins obere Blumerhaus im Thon bei Schwanden. Es begann ein bescheidenerer Lebensabschnitt mit Mithilfe im Haushalt im grossen Haus und 1964 mit der Heirat mit Hermann Mohr. Sie zogen um ins nahe gelegene Turrä-Hus im Thon.

Ein Ständchen von der Harmoniemusik

Dank der umsorgenden Nachbarhilfe lebt die Jubilarin heute selbstständig im geschichtsträchtigen Haus, wo sie jahrelang ihre Freunde mit einer «Feijoada» (brasilianisches Gericht) verwöhnt hat. Am Montagmorgen um 10 Uhr werden Landammann Benjamin Mühlemann, Ratsschreiber Hansjörg Dürst und Gemeindepräsident Hansruedi Forrer bei Evely Mohr einen Besuch machen. Und die Harmoniemusik wird am Abend um 17.30 Uhr mit einer Gruppe beim Restaurant «Raben» im Thon ein Ständchen geben.

Herzliche Gratulation, calorosas felicitações!