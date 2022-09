Es wird Zeit, dass der Herbst bei euch einzieht

Nun fädelt ihr euren Faden in die Nadel und beginnt, den Faden durch die Blätter zu ziehen. Wer will, kann zwischen den Blättern auch noch weitere Dinge wie Perlen, Äste und getrocknete Orangenscheiben einarbeiten. Die Girlande könnt ihr dann mit jeweils mit etwas Abstand an den Ast binden. Schon ist eure Girlande fertig und bereit zum Aufhängen.