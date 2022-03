Es werde Licht bei E-Bikerinnen und E-Bikern

Wer ab diesem Freitag mit einem E-Bike auf den Schweizer Strassen fährt, muss stets mit Licht unterwegs sein. Das Frontlicht muss dabei während der Fahrt eingeschaltet sein. Anders beim Rücklicht – dieses muss zwar zu jedem Zeitpunkt montiert sein, E-Bike-Fans müssen es aber nur bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen einschalten. Diese Regelung betrifft sowohl schnelle als auch langsame E-Bikes. So will es ein neues Gesetz, welches am 1. April schweizweit in Kraft tritt.