Es weihnachtet im Frühling

Mit der Aktion «2x Weihnachten» sorgt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Graubünden in Domat/Ems für Weihnachtsstimmung im März. Wie Therese Spescha gegenüber Radio Südostschweiz sagt, hätten sich die Schweizerinnen und Schweizer über die Festtage im Jahr 2021 sehr solidarisch gezeigt und Artikel des Grundbedarfs wie Teigwaren, Reis oder Shampoo gespendet. Zugute kommen diese nun Menschen, die in der Schweiz in schwierigen Verhältnissen leben. Den Transport übernehme ein weiteres Mal die Kuoni Transporte, so Spescha. Die von Spendern gekaufte Online-Pakete werden für die Winterhilfeprojekte in Bosnien und Herzegowina, Armenien, Moldawien und Kirgistan verwendet.

Wie viele Tonnen an gespendeten Artikeln des Grundbedarfs nach Graubünden gelangt sind, was genau das Ziel der Aktion ist und wie viele Freiwillige anpacken, erfahrt ihr im Video.