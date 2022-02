«Es ist schön, wieder Gesichter zu sehen»

Der neu konzipierte Coop Quader in Chur ist so gross, dass sich an diesem Donnerstag die Kundinnen und Kunden alles andere als auf die Füsse treten. Es besteht eher die Gefahr, dass man zwischen den vielen Regalen und Abteilungen des Ladens die Orientierung verliert. In die Gemüseabteilung verirrt hat sich der 24-jährige Andri Balzer aus Chur. Er lässt sich viel Zeit bei der Auswahl für das Passende und entscheidet sich letztlich für einen Brokkoli. Auffällig: Der junge Churer trägt Maske, obwohl der Bundesrat die Tragepflicht am Mittwoch aufgehoben hat.