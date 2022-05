Es geht wieder nach oben

Kurz vor 7 Uhr am Dienstag, 17. Mai, geht es für die Schülerinnen und Schüler der Stadtschule Chur zusammen mit ihren Lehrpersonen wieder in die Höhe. Neu ist, dass die siebte und achte Klasse künftig nach dem Obertor in Chur scharf rechts abbiegen werden, um nach Haldenstein und über den Wanderweg zum Maiensässort Arella zu wandern.