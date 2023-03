Strassenfussball-Feld für Ennendaner Schulkinder  

Auf das laufende Schuljahr hat die Schulkommission die Elternmitwirkung in der Gemeinde Glarus realisiert. Daraus sind bis anhin zwei Elternteams entstanden – eines in Ennenda und eines in Netstal. Das Elternteam Ennenda, das aus Eltern von Schulkindern aller Klassenstufen besteht, hat inzwischen sein erstes Projekt umgesetzt, wie die Gemeinde Glarus mitteilt. Auf dem Pausenplatz in Ennenda steht seit Kurzem die Streetsoccer-Anlage der Glarner Offenen Jugendarbeit.