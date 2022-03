Erlöser des Bistums

Die Churer Oberhirten Wolfgang Haas (1990–1997) und Vitus Huonder (2007–2019) haben in ihren Amtszeiten statt für Frieden für permanente Unruhe gesorgt. Befürworter eines Öffnungskurses und Anhänger des traditionellen Kirchenverständnisses lagen sich dauernd in den Haaren. Gläubige verliessen die Kirche. In den letzten Jahren drohte sogar die totale Eskalation – Huonder zog zwar die Fäden, überliess die Öffentlichkeitsarbeit aber jenen, die Freude am Spiel mit dem Feuer hatten.