Erfolgreiche Beschwerde des VCS gegen Mollis Airport

Das Bundesverwaltungsgericht ist in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil dem Antrag des Verkehrs-Clubs Schweiz (VCS) gefolgt und hat die Starts von Flugzeugen sowie Schulflügen und Flügen zu touristischen oder sportlichen Zwecken mit Helikoptern an Sonn- und Feiertagen eingeschränkt. Die Starts dürfen nicht bereits ab 10 Uhr erfolgen, wie es das neue Betriebsreglement vorsah, sondern erst ab 11 Uhr.