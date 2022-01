Er will das Haus und den Carigiet behalten

Der Streit in einer Familie aus der Region Imboden zieht sich nun schon drei Jahre lang hin. Es geht um ein Gemälde des Bündner Künstlers Alois Carigiet, dessen Wert von den Beteiligten mit rund 50’000 Franken angegeben wird. Allerdings weiss man, dass beliebte Sujets des Schellenursli-Zeichners in Auktionen gut und gerne auch das Doppelte dieses Schätzpreises erzielen können. In den Handel gekommen ist das fragliche Bild aber schon sehr lange nicht mehr. Es hing vielmehr seit Jahrzehnten im Wohnhaus einer älteren Dame.