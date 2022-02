«Endo Anaconda kann man einfach nicht covern»

Es ist still geworden, um den Sänger von Stiller Has. «Endo Anaconda ist nach kurzer Krankheit am 1. Februar an den Folgen von Lungenkrebs für uns alle unerwartet schnell verstorben», heisst es auf der Band-Homepage. Drei Monate zuvor ist der «musikalische Geschichtenerzähler» am Festival Gleis 1 im ausverkauften Güterschuppen in Glarus noch auf der Bühne gestanden. «Er isch huere guet druf gsi», erinnert sich Veranstalter Jonny Tinner. «Völlig ruhig und geerdet.» Endo Anaconda wurde gerade einmal 66 Jahre alt.