Eishockey wie anno dazumal

Am Turnier nehmen alljährlich zahlreiche ehemalige Eishockeyprofis teil. Mit Handschuhen, Stock und Schlittschuhen wird Pondhockey ohne weitere Ausrüstung auf kleinen Feldern vier gegen vier Feldspieler gespielt. Das Tor in originaler Breite, aber nur gerade 20 Zentimeter hoch, wird vom letzten Feldspieler verteidigt. Pondhockey ist vor allem in Kanada populär und lockt dort tausende Zuschauer an Turniere. Aber auch im Engadin säumen während den drei Tagen zahlreiche Zuschauer die Spielfelder auf dem schneebedeckten See.