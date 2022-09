Einen Tag lang Polizeiluft schnuppern

Am 24. September können sich Interessierte ein eigenes Bild der neuen Notrufzentrale machen. Gleichzeitig bieten die Partnerorganisationen Feuerwehr, Sanität sowie Bevölkerungs- und Zivilschutz Einblick in ihre Tätigkeit. Der Tag der offenen Tür findet von 9 bis 14 Uhr beim Zeughaus in Glarus statt. Beim Anlass gibt es eine Festwirtschaft.

(kapo)