Eine Stadt hat ihr rauschendes Fest zurück

Und dann die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein …» stampft es durchs eine, «An Tagen wie diesen …» durchs andere Fenster in die Altstadtwohnung. Es ist Sonntagnachmittag, und auf Churs Gassen ist noch lange nicht an Montag zu denken. Während OK und Stadtpolizei die Medienkonferenz zum Abschluss des Churer Fests vorbereiten (siehe Kasten), tummeln sich noch Tausende auf Churs Gassen, viele davon wohl schon seit Freitagabend.