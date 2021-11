Eine sanierte Kletterhalle zum Jubiläum

Die Kletterhalle 1 in der Lintharena war sanierungsbedürftig. Der Klettersport hat sich in den Jahren seit dem Bau der Halle 2004 verändert – gefragt sind heute Routen für Koordination, Geschicklichkeit und Beweglichkeit, wie Visit Glarnerland in einer Mitteilung schreibt. Am letzten Montag feierte die Halle 1 deshalb nach dem Innenumbau ihre Wiedereröffnung mit 50 neuen Kletterrouten. Zusammen mit der Halle 2, gebaut 2011, gibt es wieder bis zu 150 Kletterrouten zu erklettern. Der Fokus liegt bei vielen Kletterbegeisterten nicht mehr auf reinem Krafttraining als Vorbereitung für das Klettern am Felsen. Damit ist das Zielpublikum diverser geworden und dem wird nun auch die Lintharena in Näfels gerecht.