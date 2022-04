Eine Reise in die Vergangenheit im Unterengadin

Geboren ist der heutige Besitzer in Sent, das heute zur Gemeinde Scuol gehört. Schritt für Schritt stattet Not Vital das Schloss Tarasp mit zeitgenössischer Kunst aus. Gleichzeitig bewahrt er Altes und respektiert die Geschichte des Gebäudes. «Auf dem Dach des Schlosses weht immer eine Fahne. Es ist die Fahne des Landes, in dem sich Not Vital gerade befindet», erzählt der Schlossführer.