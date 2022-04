Eine prominente Woche bei TV Südostschweiz

Mit dem Feiertag Karfreitag war die Fernsehwoche auf TV Südostschweiz etwas kürzer als gewohnt. Umso mehr Prominenz hat in den vergangenen Tagen auf dem Sofa des Fernsehstudios in Chur Platz genommen. Darunter Bundesrat Alain Berset, Bergsteigerlegende Reinhold Messner und das Musikerduo Blay. Sie alle haben für spannende Gespräche und viel Unterhaltung gesorgt. Perfekt also, um über die Ostertage noch einmal reinzuschauen. Und das geht ganz einfach hier:

Mit seinen unglaublichen Expeditionen fasziniert und inspiriert er Millionen von Menschen. Reinhold Messner hat uns mit seinen Erlebnissen und Berichten auch im TV-Interview in seinen Bann gezogen: