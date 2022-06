Eine Kuhherde blockiert den Weg – und was jetzt?

Sind Kuh, Schaf, Pferd oder Ziege schlussendlich auf der Alp, führen nicht selten Wanderwege mitten durch die Weide. Hier sollten Wanderer in erster Linie auf die Hinweistafeln achten. Falls Hirten in der Nähe sind, kann man auch diese um Rat fragen. In der Regel sind die Hirten bestrebt, dass Wanderer nicht in die Nähe der Herden kommen und ausserhalb des Zauns wandern können. «Es gibt fast immer eine Möglichkeit, wie man eine Kuhherde umgehen kann», so Gujan. Manchmal komme es auch vor, dass die Wanderwege umgeleitet würden.