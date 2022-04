Eine Italo-Glarnerin erzählt von ihrem Familienleben in Zürich

Von Claudia Kock Marti

Im Restaurant «Müli» in Schwanden wird sie direkt angesprochen: «Sind Sie nicht Frau Angelone?» Was Rita Angelone eher unerwartet in Schwanden passiert, erlebt sie in Zürich öfter. Dort ist sie jede Woche mit ihrer Kolumne «Die Angelones» samt Foto im «Tagblatt der Stadt Zürich» präsent. «Ich verfolge Sie auf Facebook», erklärt sich Evelyne Rebsamen sogleich im «Müli». Manchmal reagiere sie sogar mit einem Kommentar, wenn das Glarnerland im Internet-Blog vorkomme.