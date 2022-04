Eine halbe Million für 50 Institutionen

Insgesamt erliefen die 20 Frauen- und 30 Männerteams knapp eine halbe Million Franken. Am meisten Geld lief mit 47’000 Franken Josef Müller für Chur 97 ein. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützten die Laufenden entlang der Strecke. Neben den Teilnehmenden und Spendenden entpuppte sich bei der Jubiläumsausgabe des 1979 ins Leben gerufenen Anlasses Petrus als Freund des Pumpilaufs. Während dem Pümplilauf der 240 Kinder am Vormittag zeigte sich die Sonne ebenso wie während dem Lauf der Erwachsenen am frühen Nachmittag.