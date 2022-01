Eine ganz besondere Erinnerung ist plötzlich weg

Seit gut zwei Wochen ist die Tafel jedoch verschwunden. Am 4. Januar hat Lampert ihre Tafel das letzte Mal gesehen. Dann war sie eine Woche lang in den Ferien und als sie am 12. Januar wieder nach Hause nach Flims kam, war die Tafel weg. «Jedes Mal wenn ich die Denter Vias rauffahre, erfreue ich mich an meiner Tafel und jetzt ist sie weg», sagt Lampert traurig.