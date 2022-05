Eine Feier mit Gedanken an Vergangenheit und Zukunft

An einer Mauer in der Klosterser Kirche St. Jakob wurde ein grosses Replikat des Dokuments platziert, auf dem die 800-Jahr-Feierlichkeiten unter dem Motto «Walserstolz und Weltgeschichten» beruhen. Es ist eine Kopie jener auf den 24. Mai 1222 datierten päpstlichen Urkunde, in dem die Ortskirche St. Jakob erstmals erwähnt wird. Diese Nennung gilt als Gründungsdatum von Klosters. Vergangene Woche wurde der Gründungsakt im Ort mit vielen Aktivitäten gefeiert. Ihren Abschluss fanden sie am Samstag mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Jakob und einem kulturellen Rahmenprogramm.