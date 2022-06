Eine Engadiner Kaffee-Geschichte

Hört man im Engadin den Namen Badilatti, steigt einem unwillkürlich der Duft von köstlichem, frisch geröstetem Kaffee in die Nase. Denn der Familienbetrieb Café Badilatti in Zuoz ist nicht nur das führende Kaffeeunternehmen Graubündens, sondern auch der Inbegriff von Kaffeegenuss.

Eigentlich sollte er ja Priester werden. Zumindest wenn es nach den Vorstellungen seiner Eltern gegangen wäre. Doch der junge Giuseppe Badilatti hatte damals, Anfang es 20. Jahrhunderts, andere Pläne. Ganz andere. Es war nicht die Welt von Auferstehung und Bibelversen, die den jungen Mann aus dem Puschlav umtrieb, sondern vielmehr jene der Bohne - der Kaffeebohne, um genau zu sein. So zog Giuseppe Badilatti von seiner beschaulichen Heimat aus nach Rom, wo er bei einem Verwandten eine Lehre in einer Kaffeerösterei absolvieren konnte. Das war, wenn man so will, der Anfang der Marke Badilatti Kaffee. Eine Marke, die man heute weit über die Bündner Kantons- und Schweizer Landesgrenzen hinaus kennt und schätzt.

Kaffee im Blut

Dass Giuseppe Badilatti im Jahr 1912 von Rom wieder in die Schweiz respektive nach Zuoz ins Engadin zurückkehrte und seinen eigenen Lebensmittelladen inklusive Kaffeeverkauf eröffnete, war derweil noch einem persönlichen Rückschlag geschuldet. Erhielt er, just in der Zeit, in der die italienische Wirtschaft am Boden lag, doch keine Arbeitsbewilligung mehr und musste das Land verlassen. Allerdings tat er dies nicht alleine. So haben sich im Engadin genau zu dieser Zeit über 600 italienische Gastarbeiter mit dem Bau der Eisenbahnlinie beschäftigt und ihre Quartiere in Zuoz eingerichtet. Da hat Giuseppe Badilatti schnell erkannt, dass die Exil-Italiener auch richtig verpflegt werden mussten - und dazu gehörte nun mal auch die Versorgung mit köstlichem Kaffee, wie ihn die Gastarbeiter sonst nur aus der eigenen Heimat kannten. Das war die Grundsteinlegung für Cafè Badilatti. Alles was danach folgte, ist die berühmte Geschichte. Eine Geschichte von einem Engadiner Kaffeeunternehmen, eine Geschichte einer Familie, eine Geschichte von Leidenschaft, eine Geschichte des Erfolgs.

1948 übernahm Giuseppe Badilatti’s Sohn Giacomo das Unternehmen und machte aus dem ehemaligen Einkaufsladen eine eigentliche Kaffeerösterei. Seit dieser Zeit wird der Badilatti-Kaffee in Zuoz also nicht bloss verkauft, sondern auch hergestellt. Zur eigentlichen, weitherum bekannten und beliebten Marke wurde der Badilatti Kaffee dann hauptsächlich unter Daniel Badilatti, der den Familienbetrieb in den 1970er-Jahren übernahm und in dritter Generation weiterführte. Man munkelt, dass bei Daniel Badilatti schon damals Kaffee statt Blut durch die Adern floss. So tat der umtriebige Geschäfts- und Kaffeemann alles, um das Unternehmen Cafè Badilatti und mit ihm die Marke Badilatti so richtig gross zu machen. Und das mit Erfolg. So hat er beispielsweise kurzerhand das Markenrecht von St. Moritz erworben und den «St. Moritz Cafè» lanciert. Ein Name, der weltweit Bekanntheit hatte und hat und dementsprechend auch für das Unternehmen selbst zu globaler Bekanntheit führte. So erzielte Cafè Badilatti damals rund 80 Prozent der Einnahmen in anderen Kantonen oder anderen Ländern. Was Daniel Badilatti in all den Jahren stets ein grosses Anliegen war und in der Firmenphilosophie auch heute immer noch fest verankert ist, ist der direkte Kontakt mit den Produktionsländern und die faire Behandlung der Kaffeebauern. So liess es sich Daniel Badilatti nicht nehmen, regelmässig die Anbauplantagen in Indonesien zu besuchen, wo er auch an mehreren Genossenschaften beteiligt war und so sein Engagement für die Kaffeebauern unterstrich.