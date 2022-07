Eine bemalte Mauer wird in New Glarus zum Touristenmagnet

Dass eine Art von Verbindung in die Schweiz in New Glarus immer noch existiert ist, merkt man am Namen der Präsidentin der Handelskammer von New Glarus: Bekah Stauffacher. Sie erzählt in einem Interview mit dem TV-Sender Channel 3000 die Geschichte des Wandbildes, das seit diesem Frühling im Zentrum des Dorfes im US-Bundesstaat Wisconsin zu sehen ist.