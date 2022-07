Eine Ära ist zu Ende gegangen

Bodenplatten, Fenstersimse und Wandtafeln. Schon im Jahr 1688 hat man im Taminatal Schiefer für die Umgebung abgebaut. 1853 hatte ein Bergbauexperte den Bruch in Vadura, zwischen Pfäfers und Vättis, entdeckt und festgestellt, dass es sich um Gestein von guter Qualität handelt. Vier Jahre später arbeiteten bereits 60 bis 100 Arbeiter in Vadura. Sie stellten täglich zwischen 6000 und 10’000 Schieferplatten für Dächer her. Ausgeliefert wurde der Schiefer in der ganzen Schweiz und bis ins Ausland.